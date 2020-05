Teile der Rieder Stadtpolitik streben, wie berichtet, eine Holdinglösung an, die vor allem Energie Ried und Messe Ried betreffen. Beide Unternehmen gehören der Stadtgemeinde, in eine Holding sollen nicht die Unternehmen selbst, aber eine große Immobilienfläche eingebracht werden: Die Energie Ried ist Eigentümer des Messegeländes, dieses riesige Areal samt zugehörigen Hallen solle nun an eine zu gründende Holding übertragen werden.