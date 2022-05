Noch vier Runden sind in der Frühjahrsmeisterschaft zu absolvieren. Einige Entscheidungen im Titelkampf sind schon so gut wie gefallen, auch die Abstiegsplätze sind in den meisten Klassen schon relativ klar "zugeteilt". Landesliga West Nach dem 4:3-Auswärtserfolg in Peuerbach dürfte Tabellenführer Ostermiething der Titel nicht mehr zu nehmen sein. Der Vorsprung auf Verfolger Andorf beträgt bereits fünf Punkte, außerdem haben die Oberinnviertler noch ein Spiel mehr zu absolvieren. Trotzdem ist