Hohe Tragequote bei Warnwesten

Bei der diesjährigen "Nachhaltigkeitsüberprüfung" habe sich im Oberösterreich-Schnitt eine Tragehäufigkeit von 48,9 ergeben, so der Verband.

Im Bezirk Ried sei das Ergebnis mit 84,6 Prozent deutlich erfreulicher ausgefallen, so Rieds Bezirkshauptfrau Yvonne Weidenholzer, die als Bezirksleiterin des Zivilschutzverbands bei Besuchen an den Volksschulen Eberschwang und Taiskirchen an der Nachhaltigkeitsüberprüfung teilgenommen hat. Ziel sei, dass die Warnwesten am Schulweg und auch in der Freizeit getragen werden.

