Hofladen mit neuen Öffnungszeiten

Der Hofladen der Lebenshilfe in Lohnsburg adaptiert seine Öffnungszeiten. Per Anfang Mai können täglich von Montag bis Freitag von 8.30 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr Schmankerl von Produzenten aus der Region eingekauft werden. Am Samstag ist künftig geschlossen.

Die Beschäftigten der Lebenshilfe-Werkstätte Ried sind nach eineinhalb Jahren im Lohnsburger Laden ein eingespieltes Team, so Mitarbeiter Günther Samitz. "Besonders gefällt uns der Kontakt mit der Kundschaft und den Lieferanten." Elf Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung arbeiten gemeinsam mit drei Mitarbeitern der Lebenshilfe-Werkstätte Ried im Hofladen.

Nun wurde das Sortiment angepasst und eine Reihe von neuen Produkten – darunter Vegetarisches und Veganes – aufgenommen. Mehr als 30 Produzenten beliefern den Lohnsburger Laden, der mit Unterstützung durch Bund, Land und EU umgesetzt wurde.

Neben Lebensmitteln gibt es Artikel wie Tonwaren, Holzprodukte oder Textilwaren, Lavendelsackerl und Zirbenkissen. Im kleinen integrierten Café gibt es Frühstück, Imbisse sowie Kaffee und andere Getränke.