Hofinger führt nun Wirtschaftsfrauen

RIED. Wechsel im Vorstand von Frau in der Wirtschaft Ried: Daniela Hofinger folgt Sieglinde Roitinger als Bezirksvorsitzende nach.

Als Stellvertreterinnen stehen ihr – wie schon bisher – Doris Dim-Knoglinger und neu Karin Hartjes zur Seite. Die neue Bezirksvorsitzende Daniela Hofinger ist Geschäftsführerin und Gesellschafterin der dhp Management GmbH in Tumeltsham, die Finanzdienstleistungen und Anlageberatung anbietet. Die geprüfte gewerbliche Vermögensberaterin ist seit 13 Jahren im Bereich Wertpapier und Geldanlage tätig. Doris Dim-Knoglinger führt das Rieder Unternehmen Dim.

Die neue Bezirksvorsitzende-Stellvertreterin Karin Hartjes studierte Rechtswissenschaften in Wien. Seit 2006 ist sie in der von ihrem Vater gegründeten Ziegler Betriebsberatung GmbH in Ried tätig.

