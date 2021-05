Seit 2011 ist Johannes Waidbacher (54) Bürgermeister in Braunau. Er geht nach seinem klaren Sieg bei der Wahl 2015 als großer Favorit ins Rennen. OÖN: Sie haben die Bürgermeisterwahl 2015 mit rund 63 Prozent der Stimmen im ersten Wahldurchgang für sich entschieden. Was müsste passieren, dass Sie als Stadtchef nicht bestätigt werden? Waidbacher: Das entscheiden die Wähler. Ich versuche, so verantwortungsvoll wie möglich mit meiner Aufgabe umzugehen. Die Zeiten sind herausfordernd. Ich bin