Die Faustballer des SC Höhnhart starten dieses Wochenende in die Meisterschaft. Während die Herren zum Auftakt am Samstag zuhause spielen, stehen für die Damen zwei Auswärtsspiele am Programm. Die Höhnharter Faustballer starten am Samstag, 30. April, um 17 Uhr, vor Heimpublikum in die erste Bundesligasaison nach dem Wiederaufstieg. Gegner ist der AWN TV Enns. Nach dem guten siebten Platz beim Turnier in Münzbach gehen die Innviertler mit viel Selbstvertrauen in die Partie. "Die gesamte