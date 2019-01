Höhnhart will Bürger einbinden

HÖHNHART. Im Rahmen eines weiteren Agenda-21-Prozesses, bei dem die Bürger aktiv an der Gestaltung der Zukunft mitwirken sollen, wolle Höhnhart unter anderem die dauerhafte Absicherung der Nahversorgung und eine umfassende Kinderbetreuung schaffen.

Dorfabend Bild: Gemeinde Höhnhart

Der Prozess werde in den kommenden Wochen mit dem Aufbau des Kernteams starten. Mit Beteiligungsformaten wie einem "Bürgerrat", bei dem zufällig aus dem Melderegister ausgewählte Gemeindebürger an einem zweieinhalbtägigen Workshop teilnehmen, wolle die Gemeinde zudem Potenziale in der Gemeinde heben. Außerdem komme der "Check Modernes Landleben" zum Einsatz. Dieses Befragungsinstrument gehe vor allem auf die Bedürfnisse und Anregungen der "jungen Erwachsenen" zwischen 20 und 35 Jahren ein.

Bei einem ersten gemeinsamen "Dorfabend" wurden die Weichen für den neuen Agenda-21-Prozess in Höhnhart gestellt, und es wurde mit dem Aufbau des Kernteams begonnen, so die Projektanten. Das Regionalmanagement unterstützt.

