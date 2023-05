Höher, schneller, weiter: Athleten nehmen heute in Ried neuen Anlauf

Ein gutes Händchen: Für die optimale Zusammenstellung des Teilnehmerfeldes beim Rieder Leichtathletik-Meeting der LAG Genböck Haus Ried ist das extrem wichtig. Einer, der es definitiv hat, ist Michael Duft. Seit mehreren Jahren ist der 23-jährige Weilbacher für die Verpflichtung der Athletinnen und Athleten zuständig. Und auch für die diesjährige Auflage, die heute, Freitag, 26. Mai, in Ried stattfindet, hat sich Duft ordentlich ins Zeug gelegt. Dank ihm werden neben den beiden Lokalmatadoren Elena Trinks (800 Meter) und Klaus Grünbart (100 und 200 Meter) internationale Spitzensportler aus acht Nationen um schnelle Zeiten und große Weiten kämpfen. Darunter Benson Okot aus Uganda, der mit einer persönlichen Bestleistung von 10,38 Sekunden (100 m) nach Ried kommt. Ebenfalls in den Sprintdisziplinen am Start: der zweifache U23-Europameister mit der 4x100-Meter-Staffel Philipp Trutenat aus Deutschland. Beide sind damit direkte Gegner von Klaus Grünbart, der nach einem Muskelbündelriss hart daran arbeitet, wieder topfit zu werden. Wie weit er bereits gekommen ist, will und wird der 20-jährige Tumeltshamer heute zeigen. "Ich freue mich vor allem auf die 200 Meter. Das ist eine Distanz, die auch im Kopf entschieden wird. Genau das mag ich", sagt Grünbart.

Extrem spannend verspricht auch das Damen-Rennen über 800 Meter zu werden. Zum einen, weil mit Elena Trinks eine schnelle Innviertlerin mit einer persönlichen Bestzeit von 2:13,20 Minuten läuft, zum anderen da mit Kimberley Ficenec die tschechische Landesmeisterin startet. Sie liegt mit ihrer persönlichen Bestleistung von 2:02,24 Minuten sogar unter dem Stadionrekord. Die 800 Meter werden außerdem die Danner-Zwillinge Ida und Agnes (IGLA long life) in Angriff nehmen. "Für mich persönlich spannend werden die Bewerbe über 100 und 200 Meter der Herren sowie der 800-Meter-Lauf der Damen. Rein vom Starterfeld her versprechen diese drei Läufe viel. Vor allem bin ich auf das Duell zwischen dem Sprinter Okot aus Uganda und dem Deutschen Trutenat gespannt", sagt Simon Wakonig vom Veranstaltungsteam der LAG Ried.

Bereits ab 16 Uhr, also noch bevor die "Großen" zum sportlichen Kräftemessen antreten, ist der Nachwuchs in Ried im Einsatz. "Wir haben heuer wirklich viele Anmeldungen für die Kinderläufe des Innviertler Kids Cups. Das freut uns natürlich sehr", sagt Wakonig, der mit seinen Kollegen Johannes Pichler und Michael Duft entschieden hat, dass das Meeting diesmal ein "Green-Event" wird. Derartige Veranstaltungen zeichnen sich unter anderem durch klimafreundliche Produkte, eine umweltfreundliche An- und Abreise, Müllvermeidung bzw. -trennung sowie durch Barrierefreiheit und einen sorgsamen Ressourcenverbrauch aus.

Apropos Ressourcen: Die müssen sich die Sportlerinnen und Sportler gut einteilen, um heute erfolgreich zu sein.

Der Zeitplan

Freitag, 26. Mai, 15.30 Uhr: 100m Vorläufe der Damen; 15.45 Uhr: 100m Vorläufe der Herren; 16 Uhr: Kinderläufe U6 (100m); 16.15 Uhr: Kinderläufe U8 (200m); 16.25 Uhr: Kinderläufe U10 (400m); 16.35 Uhr: Kinderläufe U12 (600m); 16.45 Uhr: Kinderläufe U14 (800m); 16.50 Uhr: 100m Hürden Vorläufe Damen; 16.55 Uhr: Stabhochsprung Damen und Herren; 17 Uhr: Eröffnung; 17.15 Uhr: 100m Finale B Damen; 17.20 Uhr: 100m Finale A Damen; 17.25 Uhr: 100m Finale B Herren; 17.30 Uhr: 100m Finale A Herren; 17.40 Uhr: 100m Hürden Finale Damen; 17.45 Uhr: Siegerehrungen; 18 Uhr: 800m Damen; 18.05 Uhr: 4x200m Zuschauer; 18.15 Uhr: 4x100m Herren; 18.20 Uhr: Weitsprung Damen und Herren; 18.45 Uhr: 200m Damen; 19 Uhr: 200m Herren; 19.20 Uhr: Siegerehrungen.

