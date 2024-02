Höhepunkt des närrischen Treibens im Innviertel

Schon am Vormittag zogen die ersten Narren durch die Braunauer Innenstadt: Schüler aus den hiesigen Volksschulen kamen verkleidet gemeinsam mit ihren Lehrern und eröffneten mit Trillerpfeifen und Musik die Faschingsfeierlichkeiten in Braunau.

Bildergalerie: Impressionen vom Faschingsfinale in Braunau Faschingsumzug in Braunau (Foto: mala) Bild 1/23 Galerie ansehen

Mehr zum Thema: Die Fetzen puderten sich charmant durch Ebensee

Ausgelassenen Feiern auch in Ried und Mattighofen

Der Startschuss für das Faschingstreiben in der Rieder Bahnhofstraße fiel um 12 Uhr. Im Laufe des Nachmittags versammelten sich zahlreiche Faschingsfans und feierten ausgelassen den Abschluss der fünften Jahreszeit. Auch in Mattighofen gab es beim großen Faschingsumzug viel zu sehen: ausgefallene Kostüme und ausgelassene Stimmung – wie auch am Nachmittag bei der Faschingsparty am Stadtplatz in Braunau mit Hunderten Faschingsfreunden aus der ganzen Region.

Bildergalerie: Das war das Faschingsfinale in Mattighofen Faschingsumzug, Mattighofen (Foto: Manfred Fesl) Bild 1/27 Galerie ansehen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper