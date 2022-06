Hochzeiten: Trend zu spontanerer Planung, Feiern werden wieder größer

Laut einer Auswertung der Online-Hochzeitsportale Hochzeit.click mit Sitz in Lengau-Friedburg und der Plattform hochzeits-location.info werden heuer besonders viele Hochzeiten stattfinden. Während der Pandemie und den zahlreichen Lockdowns seien die meisten Hochzeiten abgesagt worden. Nun möchten offenbar viele Brautpaare so schnell wie möglich vor den Traualtar treten und ihre Hochzeit nachholen.

Das zeigen jedenfalls die Zugriffszahlen bei den beiden Onlineportalen. Diese seien in den letzten Monaten kräftig gestiegen und befänden sich auf einem höheren Niveau als in Vor-Corona-Zeiten, so die Betreiber. "Das Jahr 2022 wird ein Mega-Hochzeitsjahr, die Leute wollen wieder heiraten", so Bernhard Fichtenbauer von hochzeits-location.info und Roland Pöll von Hochzeit.click, die als große heimische Anbieter den Überblick haben.

Gemeinsam leiste man Angebotsservice für zwei Drittel aller online suchender Brautpaare und könne somit einen umfangreichen Einblick in den heimischen Hochzeitsmarkt bieten. Die Vermittlungen von Hochzeiten auf Hochzeit.click und hochzeits-location.info hätten sich in den vergangenen sechs Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verdoppelt, so die Anbieter.

Auffällig sei dabei, dass im Mai, einem Monat, in dem für gewöhnlich nur noch Hochzeiten für das Folgejahr angefragt werden, noch jede vierte Anfrage für eine Hochzeit im Sommer 2022 gestellt wurde. Laut Fichtenbauer sei dieser Trend nicht nur der Pandemie geschuldet, sondern entspreche auch dem Zeitgeist der Brautpaare. "Selbst so einschneidende Erlebnisse wie eine Hochzeit werden immer spontaner geplant und realisiert. Es besteht tendenziell auch der Wunsch nach größeren Hochzeitsfeiern. Lagen die Anfragen in den vergangenen zwei Jahren meist bei 15 bis 45 Hochzeitsgästen, so sind jetzt wieder Feiern mit 60 bis 120 Hochzeitsgästen nachgefragt." Bernhard Fichtenbauers 2015 gegründetes Internetportal www.hochzeits-location.info mit Sitz in Friedburg hat sich auf Informationsdienste zum Thema Hochzeit spezialisiert.

Das Portal zähle mit jährlich mehr als drei Millionen Seitenaufrufen und rund 2700 Veranstaltungsorten für Hochzeitsfeiern zu den führenden Hochzeitslocation-Portalen im deutschsprachigen Raum.