Hochwasserschutz: Seit 2014 wurden im Innviertel mehr als 55 Millionen Euro investiert

Gewaltige Regenmengen gingen am Wochenende nieder, die Hochwasser-Schutzmaßnahmen zeigten ihre Wirkung, die Regenmassen in der Nacht auf Dienstag geben manchen Rückhaltebecken allerdings den Rest. Wie berichtet, mussten in Mauerkirchen 60 Personen evakuiert werden, zumal die Gefahr von Überflutungen minütlich gestiegen ist, die OÖN berichteten. Ohne die Schutzmaßnahmen hätte das Bild mancherorts anders ausgesehen, vermutlich auch in Polling.