Hochwasser in Schärding: "Die Nächte waren schon sehr kurz"

680 Zentimeter betrug der Pegel des Inns am Montagabend. Ein größeres Hochwasser blieb Schärding aber glücklicherweise erspart. Für Feuerwehrkommandant Markus Furtner und seine Truppe waren es trotzdem herausfordernde Tage. Bevor der Starkregen einsetzte und Hochwasserschutzmaßnahmen gesetzt werden mussten, wüteten am Wochenende schwere Unwetter in der Bezirkshauptstadt. Im OÖN-Interview spricht Furtner über den jüngsten Einsatz.