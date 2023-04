Hochschwangere bei Unfall in Burgkirchen verletzt

Gegen 15.30 Uhr war es am Dienstag zum rechtwinkeligen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge an einer Kreuzung in Burgkirchen im Bezirk Braunau gekommen: Eine hochschwangere 29-Jährige aus dem Bezirk Braunau fuhr, mit ihrer 50-jährigen Mutter auf dem Beifahrersitz, auf der B147 in der Ortschaft Kühberg Richtung Braunau, als zeitgleich eine 38-Jährige aus dem Bezirk mit ihrem Auto auf der Gasteiger Gemeindestraße Richtung Kühberg unterwegs war. An der Kreuzung der beiden Straßen kam es zum Zusammenstoß - alle drei Frauen wurden unbestimmten Grades verletzt, die Hochschwangere und ihre Mutter wurden von der Rettung ins Krankenhaus Braunau eingeliefert.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper