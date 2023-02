Hochmoderne Medienwerkstatt an HTL Braunau spielt alle Stückerl

Liveproduktionen, Interviews, Videos, Special-Effects oder Inhalte für Social Media lassen sich an der Schule ab sofort professionell mittels Greenscreen-Verfahren erstellen. Der Greenscreen ermöglicht es, unterschiedliche Hintergründe im Nachhinein in die Produktionen einzufügen. Somit kann ein normales Interview auch plötzlich so aussehen, als hätte es auf der Mondoberfläche oder im tiefsten Ozean stattgefunden.