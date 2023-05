"Vielzahl von negativen Erlebnissen": Bürgermeister von St. Martin/Innkreis tritt zurück

Seit Oktober 2015 sitzt Hans-Peter Hochhold (VP) im St. Martiner Gemeindeamt und leitete bereits in seiner zweiten Amtsperiode die politischen Geschicke im Ort. Heute, Montag, gab der Bürgermeister aber überraschend seinen Rücktritt bekannt. Eine "Vielzahl an negativen Erlebnissen" haben ihn dazu bewogen, schreibt er in einer Stellungnahme.