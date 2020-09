Hochburg-Ach: Lola hilft Schülern beim Lernen

Tierischen Spaß macht die Volksschule in Hochburg-Ach, denn Direktorin Silke Lanz wird ihre Flatdoodle-Hündin Lola auch in diesem Schuljahr als Unterstützung im Unterricht dabei haben. Die Hündin kommt auf unterschiedlichste Art zum Einsatz: Ihr wird ein Buch vorgelesen, Fehler machen ihr nichts aus, mit ihrer Hilfe werden Themen in Mathematik, Deutsch und Sachunterricht, aber auch Englisch erarbeitet oder gefestigt und manchmal, da lässt sie sich einfach nur gerne kraulen oder mit Leckerlis verwöhnen. Welche Körpersprache-Signale des Hundes was bedeuten und wie man mit dem Hund umgeht, darüber klärt Direktorin Lanz ihre Schüler vorab auf. "Wenn Lola zum Beispiel gähnt und sich streckt, ist sie nicht müde, sondern gestresst. Dann braucht sie eine Ruhepause", so Lanz. Lola ist nicht einfach nur ein geliebtes Haustier, sondern ein ausgebildeter Therapie- und Schulhund. Bevor sie in die Schule gehen durfte, musste sie gemeinsam mit ihrer Besitzerin eine Therapiehunde-Ausbildung absolvieren. Erst mit einer anschließenden Zertifizierung beim Messerli-Forschungsinstitut der Veterinärmedizinischen Fakultät in Wien, die jährlich überprüft wird, darf sie mit in die Schule. Im Zuge dieser jährlichen Überprüfung müssen ein tierärztliches Gesundheitszeugnis des Hundes, Einsatzprotokolle und ein Versicherungsnachweis über eine erhöhte Haftpflichtversicherung vorgelegt werden. Der Hund muss regelmäßig gegen Tollwut geimpft und entwurmt werden.

Alle Eltern einverstanden

Schulleiterin Silke Lanz nimmt Lola seit September letzten Jahres mit in die Schule, nachdem alle Eltern damit einverstanden waren. Die Anwesenheit eines Hundes wirke sich positiv auf das Lernklima und die Klassengemeinschaft aus, das würden wissenschaftliche Untersuchungen belegen. "Die Kinder verhalten sich in der Gegenwart des Hundes ruhiger, aufmerksamer und rücksichtsvoller", beobachtet Lanz. Und der einheitliche Tenor nach einem Schultag, an dem auch Lola mit von der Partie war, lautete bisher immer: Die Schule habe heute besonders viel Spaß gemacht.

