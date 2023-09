Hoch zu Ross in St. Georgen

Viel los sein wird am Sonntag, 17. September, in der kleinen Gemeinde St. Georgen am Fillmannsbach, wenn nach fünf Jahren Pause wieder zum Leonhardiritt geladen wird. Im Fokus stehen natürlich die Reiter und Pferde, die bei einem großen Umzug von den anwesenden Gästen bewundert werden können. Danach werden Gespanne und Pferde gesegnet.

Der Leonhardirittverein unter Obmann Gerhard Stöger lädt zu dieser besonderen Veranstaltung zu Ehren des heiligen Leonhard ein. Dieser wird vor allem als Patron der Tiere, allen voran der Pferde verehrt. Der Schutzpatron wird in unseren Breiten zu den vierzehn "Nothelfern" gezählt, in der Zeit rund um seinen Gedenktag am 6. November finden deshalb Leonhardiritte und Tiersegnungen statt.

Der Leonhardiritt in St. Georgen beginnt um 11 Uhr mit einem Bauernmarkt, bei dem regionale kulinarische Schmankerl angeboten werden. Die "Hi und Do Musi" aus Mining spielt auf. Anschließend wird zum Umzug geladen, danach zur Segnung. In der Veranstaltungshalle bewirten Mitglieder des Stockschützenvereins und laden zum Mittagstisch.

