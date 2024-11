Stefan Plasser übernimmt von Annemarie Berschl, die sich in die Pension verabschiedet hat.

Die HLW Braunau hat einen neuen Direktor: Stefan Plasser übernahm (vorerst provisorisch) die Leitung von Annemarie Berschl, die sich, wie berichtet, in die Pension verabschiedete. Der 42-jährige Stefan Plasser kennt die berufsbildende Schule sehr gut, er unterrichtet bereits seit 14 Jahren Musik und Geografie in der HLW in Braunau.