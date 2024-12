HLW Braunau geht mit eigenem Imagefilm ins Rennen um die Jugend

Ein neuer Imagefilm soll die Vorzüge der HLW Braunau hervorheben. "Die höheren Schulen werden durch sinkende Schülerzahlen und Regelungen der Schulautonomie vermehrt in einen Konkurrenzkampf gedrängt. Neben der Qualität der Ausbildung entscheidet immer mehr die Professionalität der PR-Arbeit über den ,Wert‘ einer Schule in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit. Ob einem das gefällt oder nicht – es wäre keine gute Idee, sich als Schule hier völlig auszuklinken", so Johanna Kirmann, die an der HLW in viele dieser PR-Aktivitäten eingebunden ist.

Der Werbefilm an sich sei ein in die Jahre gekommenes, aber probates Marketinginstrument, das sich in Zeiten von TikTok und Instagram stark gewandelt habe. "Die große Herausforderung war, in dieser verwirrend großen Zahl existierender Werbe- und Imagefilme noch etwas Neues, Frisches zu finden", so Kirmann. "Wir waren uns schnell einig, dass die HLW weder ,chillig‘ noch ,geil‘ sein möchte. Wir bieten eine fundierte, breit gefächerte Ausbildung. Das zu visualisieren, ohne Seitenhiebe auf die Konkurrenz, ohne Jugendslang und trotzdem nicht altbacken zu erscheinen, war die große Challenge." Ein kleines Team aus unterschiedlichen Fachgruppen hatte unter der Leitung von Johanna Kirmann und Karin Kritzinger erste Ideen für Szenen entwickelt. Im Film wird die HLW Braunau aus der Perspektive einer Biene, die durch das Gebäude fliegt, dargestellt. Die Biene steht für Fleiß, Teamgeist, Nachhaltigkeit, Kreativität, Demokratie und Innovation. Die Erkundung der Schule aus der Insektenperspektive verleiht dem Video den Pfiff.

Der Film gibt Einblick in die Lern- und Arbeitsatmosphäre in den kaufmännischen Fächern, in Musik und kreativem Ausdruck, in den Fachbereich Küche und Service, in die Vertiefungen Health, Language und Digi-Design Academy samt Arbeit im Fotostudio, in angewandte Informatik sowie Bewegung und Sport. Dabei schaut die Biene im wörtlichen Sinn Schülern und Lehrkräften über die Schulter. Thematisiert wird so nebenbei auch, dass das Erasmus-Programm eine große Rolle spielt und die HLW klimaacker- und biozertifiziert ist.

Die HLW Braunau präsentiere sich als Wohlfühlort zum Lernen – samt Lounge, gemütlicher Schulbibliothek und Dachterrasse. "Der Film soll Lust machen, Teil dieser Schulgemeinschaft zu werden. Wir bieten mit Chorgesang, Volleyball, darstellendem Spiel und Entrepreneurship mittlerweile eine Reihe an Freigegenständen an, die unsere Schule zusätzlich attraktiv machen", sagt Schulleiter Stefan Plasser.

Der Film ist das Ergebnis monatelanger Vorbereitung und Konzeption, zweier intensiver Drehtage und wochenlanger Postproduktion. Filmisch umgesetzt wurde er durch den Niederösterreicher Daniel Gepp und sein Team.

Das Werk konnte dank Unterstützung durch die Firmen AMAG und Hargassner, des eigenen Absolventenvereins sowie der EU gedreht werden. Zu sehen ist das Endergebnis auf der Website sowie auf den Social-Media-Kanälen der HLW Braunau. Schüler der 3. und 4. Klassen der Mittelschulen bzw. des Gymnasiums können in der HLW Braunau schnuppern, Anmeldung und Infos unter Tel.: 7722 63426.

