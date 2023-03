Hitlerhaus: Das Warten auf den Millionen-Umbau schürt Hoffnung

So soll das Hitlerhaus nach dem Umbau aussehen.

Thema der Woche: Die Diskussion um die Nachnutzung des seit 2011 leerstehenden Geburtshauses von Adolf Hilter in der Salzburger Vorstadt Braunau reißt nicht ab. Die Pläne des Innenministeriums, das Gebäude in eine Polizeidienststelle umzubauen, sind politisch fixiert. Eines der größten (und teuersten) Umbauprojekte im Zentrum von Braunau steht damit in den Startlöchern. Der Bau verzögert sich aber, Gegner hoffen, ihn noch aufhalten zu können. Zeitleiste: Eine Chronologie der Ereignisse um das