Hitlergruß auf Rockfestival gezeigt: "Ich verstehe es selber nicht"

"I want it that way" dröhnt aus einer Soundbox. Mehrere junge Leute sitzen, es ist der 9. Juni 2023, irgendwo tagsüber am Nova-Rock-Festivalgelände in Nickelsdorf beisammen, trinken Alkohol und singen mehr schlecht als recht mit. Dann schwenkt das Handyvideo auf einen heute 28-Jährigen aus Braunau um. Dieser streckt die rechte Hand zwei Mal zum Hitlergruß in die Höhe.