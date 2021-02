"Historisch jung" ist in Schärding kein Widerspruch

Erst seit etwas mehr als einem Jahr im Amt, hat die Schärdinger Stadtmarketingchefin Cornelia Lechner coronabedingt bereits außergewöhnliche Zeiten erlebt. Ihre Ziele, wie etwa gezielt dem Leerstand in der Innenstadt entgegenzuwirken und die Entwicklung von Schärding voranzutreiben, gerieten in Zeiten der Pandemie beinahe in den Hintergrund. Schadensbegrenzung und Zusammenhalt hatten stattdessen Priorität.