Die 17-jährige Helena Langanger aus Ostermiething ist ein besonders kluger Kopf: Mit 15 Jahren besuchte die Gymnasiastin "nebenbei" die Uni und entdeckte dort ihre Vorliebe für Neurowissenschaften. Darin ist das Nachwuchstalent so gut, dass es an der Internationalen Brain-Bee-Weltmeisterschaft in Washington teilnimmt.