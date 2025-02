Hilpold wird neues Mitglied des Rieder Stadtrats

Vizebürgermeister Peter Stummer mit Christian Hilpold, der am Donnerstag als Stadtrat angelobt wird. (Streif)

Seit 10. Dezember 2024 ist der Rieder Sebastian Forstner Mitglied der SPÖ-Bundesratsfraktion. Am kommenden Donnerstag wird der 43-Jährige im Zuge der Gemeinderatssitzung als Stadtrat in Ried auf eigenen Wunsch hin ausscheiden. Sein Mandatsverzicht langte am 24. Jänner beim Stadtamt Ried ein. Forstner ist seit Herbst 2021 Sportstadtrat. Von der Gemeinderatsfraktion der Rieder SPÖ wurde Christian Hilpold, Gemeinderat und Vorsitzender des Sozialausschusses, für die Nachfolge von Forstner im Stadtrat nominiert. Gewählt wird Hilpold übermorgen von der Gemeindefraktion der SPÖ. Hilpold wird Sozialstadtrat. Forstner bleibt sowohl Vorsitzender des Sportausschusses als auch Mitglied des Gemeinderats.

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif