Hilfslieferung und Geld für Operation von Baby

Maria Ritter wurde unter anderem beim Besuch einer Familie in einem Dorf auf ein Baby aufmerksam, das mit massiven Augenproblemen zur Welt kam. Wie sich herausstellte, sollte mittels einer Operation die Möglichkeit massiver Verbesserung gegeben sein.

Maria Ritter und ihr Team beschlossen, in Zusammenarbeit mit einer Klinik in Bukarest eine Operation in die Wege zu leiten. Die Kosten wurden durch die Rumänienhilfe übernommen, gespeist durch Erlöse aus regelmäßigen Flohmärkten der Rumänienhilfe Ritter in Ried.

Die Operation verlief mit Erfolg, Baby Christina kann wieder sehen. Und die Hilfe reißt nicht ab. Zuletzt war wieder ein Hilfstransport ins Banat unterwegs, ein voll beladener Hängerzug samt drei Bussen. "Rund 120 Kubikmeter an Hilfsgütern", sagt Mithelfer Roman Wachter aus Ried. "Alles Mögliche Benötigte. Von Bekleidung über Windeln und Küchenzubehör bis hin zu Lebensmitteln." Verteilt wurde an seriöse Hilfsorganisationen vor Ort und auch an betreuende Pfarrer.

"Wir bedanken uns bei Sponsoren wie der Karosseriebau-Firma Fischerleitner, die einen Bus zur Verfügung gestellt hat, und auch dem Sanitätshaus Neumann für Rollstühle und Rollatoren und Betten Ammerer für Matratzen", sagt Roman Wachter. Für Anfang Dezember ist der nächste Hilfstransport vorgesehen. (sedi)