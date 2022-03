Hilfsbereitschaft für Menschen aus der Ukraine ist überwältigend

Zahlreiche Braunauer wollen den vom Krieg bedrohten Menschen in der Ukraine helfen. Die Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen betreibt in Oberösterreich Aufnahmezentren, die sich auf die Ankunft von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine vorbereiten. Zahlreiche Gemeinden, wie Hochburg-Ach, Moosdorf und Überackern, beteiligen sich an der Aktion und sammeln Kleidung und Spielwaren für die Menschen aus der Ukraine. Eine der Ersten, die sich an der Aktion beteiligt hat, war die Familie Prillhofer aus Neukirchen. „Die Hilfsbereitschaft ist überwältigend“, sagt Hannes Prillhofer, SP-Bürgermeister der Gemeinde. Seine Garage hat sich nach einem Spendenaufruf auf Facebook innerhalb weniger Tage gleich mehrmals gefüllt. „Familien bringen säckeweise Kleidungen und Spielzeug. Darunter neue und sehr schöne Sachen. Wir bringen sie aktuell ins Erstaufnahmezentrum nach Bergheim, wo sie auch auf an andere Stellen aufgeteilt werden“, sagt Barbara Prillhofer-Lutz. Die Prillhofers sammeln aktuell: Kinderspielzeug in gutem Zustand, Ausstattung für Neugeborene und Kleinkinder (Windeln, etc.), ungeöffnete Hygieneprodukte, saubere Bettwäsche und Handtücher und saubere Kleidung in gutem Zustand,



„Wir freuen uns über die vielen Spenden, aber es muss nicht alles jetzt gespendet werden. Die Krise dauert noch länger an, die Flüchtlinge kommen erst nach und nach“, sagt Prillhofer-Lutz. Schön sei aber zu sehen, dass sich innerhalb so kurzer Zeit so viele kleine Hilfsnetzwerke in der Region gebildet haben. Mit so einer großen Welle der Hilfsbereitschaft haben die beiden Neukirchner nicht gerechnet. Und sie sind auch nicht die Einzigen, die davon überwältig sind.



Viele wenden sich auch den größeren Hilfseinrichtungen zu. „Unsere Lager sind voll“, sagt Maria Knapp von der Caritas Oberösterreich und bittet, der Caritas keine Kleidung mehr zu spenden. „Wir haben mittlerweile so viel und wissen gar nicht mehr wohin damit. Der tatsächliche Bedarf zeichnet sich erst ab, wenn die Menschen aus der Ukraine bei uns ankommen“, sagt Knapp. Viel wichtiger sind für die Caritas aktuell Hygieneartikel, die direkt in die Länder vor Ort gebracht werden. Dinge und Sachspenden, die benötigt werden, listet die Caritas auf ihrer Website auf. „Die sinnvollste Art der Hilfe sind aber aktuell Geldspenden“, sagt Knapp. Diese ermöglichen, dass im Kriegsgebiet und an den Grenzen gezielt Nothilfe geleistet werden kann.



Die Caritas Österreich ist in der Ukraine seit knapp 30 Jahren aktiv. Die aufgebauten Strukturen ermöglichen es, rasch zu helfen. Nothilfepakete mit Lebensmittel, Hygieneartikel und Heizmaterial werden direkt vor Ort und in den Nachbarländern verteilt, Mahlzeiten, Getränke, Decken und warme Kleidung ausgegeben.



Sach- und Geldspenden nimmt unter anderem auch die Volkshilfe entgegen. Dringend gebraucht werden Baby-Hygieneartikel und Windeln, Hygieneartikel für Frauen, Verbandsmaterial, Wolldecken, Schlafsäcke, Stirnlampen mit Batterien, original verpackte fiebersenkende Schmerzmittel und Antibiotika sowie Blutdruckmittel und nicht verderbliche Lebensmittel in Konserven, wie auf der Website mitgeteilt wird.