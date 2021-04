Hilfe statt Geld für Wahlwerbung

"Es passt nicht zu mir, in Kugelschreiber oder Ähnliches zu investieren, das keiner wirklich braucht", so Urwanisch, der 1000 Euro auf ein eigens eingerichtetes "Spendenkonto für familiäre Schicksalsschläge in Pattigham" einzahlt. Auf dieses Spendenkonto könne jeder jederzeit Geld einzahlen, damit im Notfall finanzielle Mittel zur Verfügung stehen.

Neben Bürgermeister Urwanisch besteht das Hilfsgruppen-Team aus Maria Mair (Pfarrfinanzausschussobfrau), Brigitte Angermair (Kindergartenleiterin) und Josef Medwed (ehem. Gemeindevorstand). Das Team übernehme die Verantwortung dafür, das Spendenkonto zu verwalten und die Spenden zu koordinieren. In der örtlichen Raiffeisenbank liegen Zahlscheine auf.