Hilfe für Kinder suchtkranker Eltern

Manche Kinder finden im Elternhaus nicht nur Geborgenheit, sondern werden auch mit der Suchtproblematik konfrontiert. Um den oft traumatisierten Kinderseelen zu helfen, wurde nun in Burghausen ein Projekt gestartet. Es handelt sich um ein Hilfsangebot für Kinder suchtkranker Eltern. Es ist bisher das einzige im Landkreis. Auch in Braunau gibt es eine Einrichtung, das "Elco/Kico" bietet Beratung für Familien mit einem psychisch erkrankten Elternteil, dazu zählt auch die Suchtkrankheit.

Weil es in der gesamten Region bisher kein zentrales Hilfsangebot für Kinder von suchtkranken Eltern gegeben hat, wurde nun in Burghausen ein breit aufgestelltes Kooperationsprojekt gestartet. "Die Kinder von Suchtkranken sind mit ihrem Problem meist isoliert, erkennen die Problematik vielleicht selbst, aber wissen nicht, an wen sie sich wenden können. Wir möchten mit dem Projekt auch die Kinder zusammenbringen, um einen Austausch zu ermöglichen. Kinder müssen lernen, dass sie nicht schuld sind und nicht alleine", sagt Peer Arndt, Facharzt für psychosomatische Medizin und Vorsitzender des Vereins "Die Brücke e.V.".

Sucht finde zunehmend im Verborgenen statt und sei für die Kinder angst- und schambesetzt, sagt die diplomierte Sozialpädagogin Bettina Dauenhauer und ergänzt: "Damit kann der Leidensweg von Kindern und Jugendlichen sehr lang sein. Häufig wird das Problem lange nicht erkannt." Dauenhauer ist es wichtig, die Jugendsozialarbeit an Schulen in das Projekt einzubinden.

Beratungen in Braunau

Ziel ist, Kinder zu erreichen, die bisher in der Jugendhilfe nicht in Erscheinung getreten sind. Diese Kinder hätten nämlich auch ein vielfach höheres Risiko, selbst in eine Abhängigkeit zu geraten, wie andere. Es sei ein Pilotprojekt, das schon lange gebraucht wird, für das aber bisher immer das Geld fehlte. Die Stadt Burghausen "will dort helfen, wo es brennt", wie der Erste Bürgermeister Florian Schneider sagt, und spendete prompt 5000 Euro für den Projektstart. Er hofft, dass noch weitere Spenden zusammenkommen, damit die Arbeit der Sozialpädagogen für einen längeren Zeitraum gesichert ist.

Ob Depression, Suchterkrankung, Schizophrenie oder Angststörung: In Braunau werden Familien mit einem psychisch erkrankten Elternteil unterstützt. Eine derartige Erkrankung stellt den ganzen Familienalltag auf den Kopf, die Eltern werden von Schuldgefühlen geplagt, die Kinder fühlen sich häufig alleine mit ihren Problemen. "Elco/Kico" gibt es seit April 2021 in der Bezirksstadt und ist ein Angebot von "pro mente" und dem Sozialministerium. Auch in Steyr, Wels, Linz, Freistadt und Gmunden gibt es diese Beratungsmöglichkeit.

Kontakt: Die Beratungseinrichtung "ELCO/KICO" in Braunau ist unter der Telefonnummer 0664/8456275 erreichbar.