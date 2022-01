Hilfe für Kinder bei Scheidung und Trennung

Die Pandemie fordert laut Studien Kinder und Jugendliche besonders – komme noch die Trennung oder Scheidung der Eltern dazu, so würden sich die Belastungen, denen sie schon ausgesetzt seien, noch verstärken, so die Organisation Rainbows, die Betroffenen hilft. Im Innviertel starten die nächsten Rainbows-Gruppen für Kinder im Alter von vier bis zwölf sowie Youth-Gruppen für 13- bis 17-Jährige im März in Braunau.

Aufmerksamkeit nötig

"Kinder fühlen sich alleingelassen, wissen nicht, wie sie mit dem plötzlichen Verlust der vertrauten Lebenssituation umgehen sollen. Sie brauchen nach der Trennung oder Scheidung besondere Aufmerksamkeit und jemanden, der für sie da ist", sagt Rainbows-Bereichsleiterin Rosina Schlager-Weidinger. Um schwerwiegende Folgen zu verhindern, sei eine präventive Unterstützung besonders wichtig. In der Kleingruppe finden die betroffenen Kinder Gleichaltrige, deren Eltern auch getrennt sind und die ähnlich fühlen wie sie.

Mit spielerischen und kreativen Methoden werden alle wichtigen Themen rund um die Trennung bearbeitet. In der Gruppe wird den Kindern auch vermittelt, dass das Leben weitergeht – vielleicht ganz anders als zuvor, aber nicht unbedingt schlechter. In begleitenden Gesprächen erfahren die Eltern, was sie für ihre Kinder in dieser herausfordernden Zeit tun können. Kontakt und Infos unter Tel: 0732/287300.