Hilfe für Frauen in finanziellen Notsituationen

Auf Initiative des in den Bezirken Grieskirchen, Ried und Schärding aktiven Frauennetzwerks 3, des Rotary Clubs Grieskirchen und der Budgetberatung "Klartext – Finanzielle Gesundheit" wurde 2021 das Projekt "Schatzmeisterin" gestartet. Ziel ist es, Frauen in finanziellen Notsituationen schnell und unbürokratisch zu helfen. Dabei wird in einem Erstgespräch abgeklärt, wie hoch der finanzielle Bedarf ist, der nicht durch Förderungen von Bund und Land abgedeckt werden kann.

"Dann kommen wir ins Spiel. Mit einer Wendespende wollen wir den Frauen helfen, eine erste Hürde zu bewältigen", sagt Norbert Mayr vom Rotary Club Grieskirchen. Anschließend werden mit den Beraterinnen von Frauennetzwerk 3 Ziele erarbeitet, die einen optimistischen Blick auf die Zukunft erlauben. Die Beratungsinhalte sind dabei so individuell wie die Frauen selbst: von Berufsorientierung und Bewerbungsunterstützung bis hin zu Kindererziehungsfragen, Trennung oder Einsamkeit. Mit "Klartext – Finanzielle Gesundheit" erarbeiten die Frauen in einer Budgetberatung die tatsächlichen Ausgaben und erfahren alles über Optimierungsmöglichkeiten der eigenen Finanzen.

Melanie Brandl von der Budgetberatung erläutert: "Durch das Projekt Schatzmeisterin eröffnen sich für die Teilnehmerinnen wieder neue Perspektiven, um ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Mit der Budgetberatung und unserem Fachwissen unterstützen wir sie auf ihrem Weg zur finanziellen Gesundheit." Carmen Palisa, Beraterin von Frauennetzwerk 3, ergänzt: "In einem Zeitraum von sechs Monaten werden die Weichen gestellt."

Hilfe für Innviertlerinnen

Bis jetzt konnten schon acht Frauen aus den Bezirken Ried und Schärding von diesem Projekt profitieren. Die Wendespende des Rotary Clubs Grieskirchen ermöglichte ihnen beispielsweise das Anmieten einer neuen Wohnung durch die Finanzierung der Kaution. Sie wurde auch für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen, Haushaltsgeräten und Lebensmitteln verwendet oder ermöglichte die Finanzierung von Arztkosten – notwendige Ausgaben, die sonst im knappen Budget nicht drinnen wären. Das Projekt läuft noch bis Ende Juni dieses Jahres.

Eva Kapsammer, Leiterin des Frauennetzwerks 3, richtet sich nun an interessierte Frauen aus Grieskirchen: "Das Angebot der Schatzmeisterin mit einer Wendespende des Rotary Clubs Grieskirchen und umfassender Beratung steht bereit." Kontakt unter Tel. 06645178530