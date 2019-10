Hilfe bei der Suche nach dem richtigen Beruf

Lehrbetriebe kennenlernen, sich mit erfahrenen Lehrlingen austauschen, das eigene Geschick und Können vor Ort testen, Kontakte knüpfen und sich über Karrieremöglichkeiten informieren: Jugendliche auf der Suche nach dem Traumberuf sind bei den Lehrlingsmessen in Braunau und Mattighofen genau richtig. Seit 2007 veranstaltet die Wirtschaftskammer die Lehrlingsmessen im Bezirk Braunau. "Mit dem Ziel, die Schüler und Eltern über den wahren Wert einer Lehre zu informieren und deren Image zu heben", sagt WKO-Obmann Klemens Steidl.

Die Messen sind ein Erfolgsmodell, denn laut Steidl gibt es kaum einen Lehrling, der seine Berufswahl ohne Besuch einer Lehrlingsmesse getroffen habe. "Das heißt für die Lehrbetriebe, dass sich eine Teilnahme auszahlt", ist er sich sicher. Auch bei den Unternehmen ist das angekommen. Dutzende Firmen aus der Region stellen auf den beiden Messen aus, um den Lehrlingen einen optimalen Einblick in ihre Unternehmen und ihre Lehrlingsausbildung zu gewähren. Wer gar nicht weiß, wie er seine berufliche Zukunft planen soll, kann bei den Lehrlingsmessen in Braunau und Mattighofen ein persönliches Interessenprofil erstellen lassen.

Die Lehrlingsmesse in Braunau findet am Freitag, 18., und Samstag, 19. Oktober, in der Bezirkssporthalle statt, jene in Mattighofen am Freitag, 15., und Samstag, 16. November, in der Sepp-Öller-Halle. Geöffnet sind sie freitags von 13 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr.

Mehr über die Lehrlingsmesse lesen Sie am Donnerstag in der Braunauer Warte und online auf nachrichten.at/innviertel