Heute wird der neue FPÖ-Vizebürgermeister gewählt

Einen Namen verraten will die FPÖ-Stadtpartei bis zur Nachwahl heute Abend nicht. FP-Stadtrat Hubert Esterbauer hält an seiner Ankündigung fest. Zufrieden mit der Entscheidung, die am Montagabend endgültig fiel, sei er aber. "Ich habe ja selbst mitentschieden", sagt Esterbauer. Neben der Nachwahl des zweiten Vizebürgermeisters muss die FPÖ-Stadtpartei bei der heutigen Gemeinderatssitzung gleich 13 weitere Nachwahlen begehen, denn in den Ausschüssen kommt es nach dem Rücktritt von Christian Schilcher zu Umschichtungen. Dieser trat nach seinem umstrittenen "Rattengedicht" im April zurück.

FP: "Friedensgemeinde werden"

Doch bevor die FPÖ-Fraktion zu den Wahlen aufgerufen wird, entscheidet der gesamte Gemeinderat über einen ihrer Anträge. Die FPÖ möchte nämlich künftig, dass die Stadtgemeinde die Bezeichnung "Friedensgemeinde" in ihre offizielle Bezeichnung einfügt. Dazu soll ein Baum im Bereich Kronberger-Platzl (vor der Bürgerspitalkirche) gepflanzt werden.

Ein Versuch, den Imageschaden für die Stadt nach dem Rattengedicht etwas zu beheben? "Das hängt nicht zusammen", sagt Esterbauer. Er war der Meinung, die Stadtgemeinde sei schon längst eine "Friedensgemeinde" geworden. Als er erfuhr, dass dem noch nicht so ist, habe die FPÖ den Antrag eingebracht. Die Blauen halten dabei keinesfalls an dem Standort Franz-Kronberger-Platz fest. Dieser Platz trägt den Namen des 2011 verstorbenen "Kauzes von Braunau", dem Autor Rainer Reinisch ein eigenes Buch widmete. Bekannt war Kronberger für seine ausgeprägte Sammlerleidenschaft, in seiner Sammlung hatte er unter anderem auch Orden und Auszeichnungen aus der Zeit des Nationalsozialismus. "Wir haben den Platz vorgeschlagen, weil er erst vor kurzem hergerichtet wurde und sich damit anbietet. Wenn der Baum an einem anderen schönen Platz gepflanzt wird, ist uns das auch recht", betont Esterbauer.

A 94: Tunnel gefordert

Nicht umschwenken will die FPÖ hingegen in Sachen Parkhaus. Heute soll der Baurechtsvertrag mit der Parkhaus Braunau GmbH für den Bau der Hochbau-Parkgarage beschlossen werden. Zu erwarten ist, dass dieser Antrag mit den Stimmen von ÖVP und SPÖ mehrheitlich angenommen wird.

Auch die Autobahn A94, die künftig durch Simbach führt, ist Thema in der heutigen Gemeinderatssitzung. Die Stadtgemeinde begrüßt den geplanten Lückenschluss zwischen München und Passau, fordert aber die Autobahndirektion Südbayern, die Regierung in Niederbayern, die OÖ-Landesregierung und die OÖ-Umweltanwaltschaft auf, das Stück der A94 von der Anschlussstelle bei der neuen Innbrücke bis Waltersdorf zu untertunneln, ab dort bis zur Gemeindegrenze einzuhausen und Abgasfilteranlagen einzubauen. Ebenfalls auf der Tagesordnung: Ein Heilpädagogischer Saisonhort. Ab 2019 soll in den Sommerferien ein Hort für Kinder der Pestalozzischule betrieben werden.

Artikel von Magdalena Lagetar Lokalredakteurin Innviertel m.lagetar@nachrichten.at