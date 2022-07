Heute steigen zwei Kracher im Innviertler Cup

Weil für die beiden Gastvereine die Anreise sehr kurz ist, ist mit einem Besucheransturm zu rechnen. Für zusätzliche Brisanz sorgt die Tatsache, dass die Erstklassler Lambrechten und Peterskirchen alles in die Waagschale werfen werden, um dem höherklassigen Nachbarn ein Bein zu stellen und damit ins Finale einzuziehen.

Die beiden Halbfinalspiele werden heute, Dienstag, 26. Juli, jeweils um 18.30 Uhr angepfiffen. Weil die Andorfer durch einen 2:1-Sieg in Esternberg auch im Landescup eine Runde weitergekommen sind, wartet auf sie in dieser Woche mit drei Spielen in nur fünf Tagen ein wahres Mammutprogramm.