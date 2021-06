Heute erfolgt der Trainingsauftakt bei der SV Ried

Auf dem Transfermarkt waren die Innviertler bereits durchaus aktiv. Mit Milos Jovicic, Leo Mikic, Nicolas Zdichynec, Seifedin Chabbi, Philipp Pomer, Tin Plavotic, Julian Turi und David Ungar wurden bereits acht neue Spieler geholt.

Das erste Testspiel bestreitet die SV Ried am Freitag, 25. Juni, auswärts gegen Liefering. Von 28. Juni bis 2. Juli absolvieren die Rieder ein Trainingslager in Windischgarsten, wo am 2. Juli ein Aufbauspiel gegen 1860 München ausgetragen wird. Am Freitag, 9. Juli, empfängt die SV Ried den deutschen Zweitliga-Verein Jahn Regensburg. Meisterschaftsauftakt ist am 24. Juli, eine Woche vorher geht es mit der ersten Runde im ÖFB-Pokal los.