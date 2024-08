Heute erfolgt Auftakt zum Burghauser Konzertsommer

ABBA Gold – The Concert Show, findet am Mittwoch statt. (Jan Kocovski/We Leon Entertainment)

Seit 2012 hat sich der "Burghauser Konzertsommer", der alle zwei Jahre stattfindet, in der Region einen echten Namen gemacht. Auch heuer wieder ist es der "Cofo Entertainment" gelungen, mehrere Musikstars für die Konzertabende auf der längsten Burganlage der Welt zu verpflichten. Die Burg als Austragungsort verleiht den Konzerten ein ganz besonderes Ambiente. 2022 kamen mehr als 22.000 Besucher zu den Veranstaltungen auf der Burg, so viele wie noch nie. Auch heuer werden wieder tausende Musikfans, darunter mit Sicherheit auch viele Innviertler, zu den insgesamt sechs Konzerten kommen.

Los geht es bereits heute Abend mit dem irischen Sänger Chris de Burgh. Der 75-Jährige wird dabei unter anderem seine Welthits, wie "The Lady in Red" oder "High on Emotion" zum Besten geben. Weiter geht es in den kommenden Tagen dieser Woche mit ABBA Gold – The Concert Show (Mittwoch), Queenmania (Donnerstag), Herbert Pixner Projekt (Freitag), Dicht & Ergreifend (Samstag) und Haindling (Sonntag).

Detaillierte Informationen und (Rest-)Tickets für die Konzerte auf dem Areal der Burg Burghausen gibt es online unter www.burghauser-konzertsommer.de

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper