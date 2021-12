Heuer 11.173 Kälber vermarktet

Nachdem in den vergangenen Wochen die Preise auf den Kälbermärkten unter den Erwartungen der Verkäufer geblieben wären, könne man mit dem Marktverlauf bei der Versteigerung am 27. Dezember sehr zufrieden sein, so der FIH. 374 Kälber wechselten die Besitzer.

Wie immer bei Versteigerungen "zwischen den Feiertagen" sei das Angebot etwas kleiner, aber die Nachfrage der Mäster aus der Region wesentlich größer als zuletzt gewesen. 80 Prozent der Kälber würden von den privaten Mästern erworben, so der FIH.