Herzog und Co kicken in Burgkirchen

Vor exakt drei Jahren kamen ehemalige Rapid-Legenden wie Peter Pacult und René Wagner nach Burgkirchen, um hier für den guten Zweck zu kicken. Das Spiel endete 3:9 – ein Ergebnis, über das sich damals alle gefreut haben. "Sie waren zumindest so nett und haben uns mit einer zweistelligen Niederlage verschont", sagte Franz Schickbauer 2019 nach dem Match. Heuer steigt auf dem UFC-Sportplatz der nächste Kracher: Am Samstag, 25. Juni, ab 17 Uhr bestreitet das Team Copa Pele mit Fußballgrößen wie Andreas Ivanschitz, Paul Scharner und Andreas Herzog wieder drei Spiele zu je 25 Minuten.

Eingefädelt wurde beides von Franz Schickbauer, Kassier beim UFC Burgkirchen. Er wollte für das diesjährige 60-Jahr-Jubiläum des Vereins etwas Besonderes, er hat – genau wie vor drei Jahren – bei der Licht-ins-Dunkel-Gala mitgesteigert und am Ende den Zuschlag erhalten. Seither laufen die Vorbereitungen für den großen Tag, der die Feierlichkeiten rund um das Jubiläum und den Neubau des Vereinsheims einleitet. Weiter geht es von 8. bis 10. Juli, wenn das traditionelle Sportfest in Burgkirchen stattfindet. "Ursprünglich wollten wir alles zusammenfassen, aber das wäre zu viel geworden. Darum teilen wir die Festlichkeiten auf. So haben wir zumindest länger etwas davon", sagt Franz Schickbauer, der gemeinsam mit Nachwuchsleiter Andreas Pettinger in den vergangenen Wochen fleißig telefoniert hat. "Für die Bezirksauswahl, die das erste Spiel gegen das Team Copa Pele bestreitet, haben wir bei verschiedenen Kickern im Bezirk angefragt. Die meisten waren gleich begeistert und haben zugesagt", freut sich der Funktionär.

Auch als Platzsprecher konnte Schickbauer eine "Legende" verpflichten: Hans Huber, ehemaliger Sportkommentator des ORF. "Dass das geklappt hat, freut mich mindestens so sehr wie die Verpflichtung des Copa-Pele-Teams", betont der Kassier, der am Samstag auf 600 oder mehr Gäste hofft. Die Chancen stehen angesichts der vielen klingenden Namen jedenfalls gut. Auflaufen werden am Samstag für das Copa-Pele-Team Wolfgang Knaller, Thomas Flögel, Mario Haas, Andreas Herzog, Andreas Ivanschitz, Roman Kienast, Andreas Lasnik, Andi Ogris, Gilbert Prilasnig, Hannes Reinmayr, Paul Scharner, Joachim Standfest und Ivica Vastic. (elha)