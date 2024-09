"herent und drent": Ein grenzenloser Podcast

14 von insgesamt 20 produzierten Folgen von "herent & drent – ein Grenzgänger-Podcast" wurden in den vergangenen Monaten bereits veröffentlicht. Die restlichen rund 20 Minuten langen Folgen werden in den kommenden Wochen jeweils am Dienstag on air gehen. Durch das Reden und Zuhören "kommen die Leut’ zusammen" – auch über Ländergrenzen hinweg. Unter diesem Motto haben der Tourismusverband s’Innviertel und die Region Passauer Land einen gemeinsamen Podcast, in dem es um das Leben und Erleben auf beiden Seiten des Inns geht, ins Leben gerufen. Finanziell unterstützt wird das Audio-Projekt durch das EU-Förderprogramm "Interreg Bayern-Österreich".

In den Podcasts wird unter anderem erklärt, was ein oberösterreichischer Augustiner-Chorherr und eine bayerische Zisterzienser-Schwester gemeinsam haben oder wie und wo hüben und drüben das beste Bier gebraut wird. "Mit den Podcasts wollen wir auf kurzweilige Art und Weise vermitteln, dass es hier bei uns in den Köpfen der Menschen längst keine Grenzen mehr gibt", sagt Gerald Hartl, Geschäftsführer des Tourismusverbandes s’Innviertel. "Wir verstehen uns nicht als Konkurrenten, sondern als vertrauensvolle Partner", betont Hartl.

"Das Einzige, was uns tatsächlich voneinander trennt, ist der Inn. Abgesehen davon herrschen zwischen dem Passauer Land und der Urlaubsregion s’Innviertel ein erfolgreiches Miteinander und ein enger Austausch auf vielen Ebenen", sagt Raimund Kneidinger, Landrat des Landkreises Passau.

"Donau- und Innradweg sind international sehr beliebte Fernradwege. Pilger erfreuen sich zum Beispiel auf grenzübergreifenden Wanderwegen wie dem "Via Nova" an der Ruhe in der unberührten Natur", sagt Maria Denkmayr von der Tourist-Information Passauer Land.

Die Podcastfolgen sind auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube abrufbar.

