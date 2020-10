Herbstturnier mit 40 Prüfungen

Den Hauptbewerb, ein Standardspringen über 1,40 Meter, konnte Michael Viehweg aus Deutschland für sich entscheiden. Er sattelte den erst siebenjährigen Contendro I-Sohn Contario, eine österreichische Zucht.

Das Pferd bewies zuvor schon mehrfach auf internationaler Bühne sein Potenzial. Neben dem Sieg im finalen Großen Preis gelang im S*-Springen der zweite Endrang. Das beste rot-weiß-rote Ergebnis steuerte der Oberösterreicher Noah Maier bei. Der 15-Jährige verpasste nur knapp den Einzug in die Entscheidung, er hatte nur 0,25 Fehlerpunkte für Zeitüberschreitung am Punktekonto. Am Ende wurde es Rang zwölf.

Mit den Prüfungen vom Wochenende ist die Turniersaison beim RC Hofinger nun vorüber. Die Planung für 2021 ist bereits in Gang.