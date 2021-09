Herbstrauschen in Braunau/Simbach

Begonnen wird am Freitag, 8. Oktober, ab 14 Uhr mit einem Kürbisschnitz-Workshop am Braunauer Stadtplatz: Kürbisbauer Augustin Koch und das "Jugendforum Y4U" servieren einen familienfreundlichen Workshop, dazu gibt es Kinderschminken.

In der Simbacher Innenstadt werden am Samstag, 9. Oktober, von 13 bis 18 Uhr zehn verschiedene Musikgruppen aufgeboten. Im Rahmen eines langen Einkaufssamstags präsentieren sich auch Blaulicht-Organisationen am Simbacher Kirchenplatz. Man freue sich darauf, endlich wieder das traditionelle Musikfestival samt Rahmenprogramm über die Bühne gehen zu lassen.