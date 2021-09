Herbstmesse lockt mit 100 Ausstellern und Impfung

"Endlich", sagt Herwig Untner, Obmann des Braunauer Ausstellungsvereins. Heuer wird es wieder eine Messe geben – nach eineinhalb Jahren ohne.

Im Herbst stellen auf dem Braunauer Messegelände wieder rund 100 Aussteller ihre Produkte und Dienstleistungen vor und locken damit in die Bezirkshauptstadt. Ausgestellt wird in den Hallen und im Freigelände, auch einen Autosalon wird es geben. Vor allem die Jugendlichen freuen sich auf den Vergnügungspark, auch im Festzelt soll wieder gefeiert werden. "Freuen wir uns alle, dass das alles wieder möglich ist", sagt Untner. Der Messebesuch ist gratis, ein 3-G-Nachweis und eine Registrierung sind aber nötig. "Das ist nicht wirklich was Neues. Das muss man in Zeiten wie diesen akzeptieren lernen", betont Untner und freut sich auf die Besucher.

Impfen für Schnellentschlossene

In der Markthalle wird eine Pop-up-Impfstraße aufgebaut. Dort können sich Schnellentschlossene ohne Voranmeldung gegen Corona impfen lassen. Den Stich gibt es an allen drei Ausstellungstagen jeweils von 10 bis 18 Uhr.