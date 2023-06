Herbstmesse Braunau: Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein im Fokus

Umwelt, Energie und Klima seien Themen, die im Trend lägen und wichtig seien. Genau deshalb setze der Ausstellungsverein Braunau auch genau darauf, sagt Obmann Herwig Untner. Die Herbstmesse soll ein „Green Event“ werden: Ein großer Radparkplatz soll dazu animieren, klimafreundlich anzureisen, ein Müllkonzept mit dem Bezirksabfallverband wurde ausgearbeitet, um so gut wie möglich zu recyceln, Aussteller werden angehalten, so wenig Abfall wie möglich zu produzieren und Plastik, so