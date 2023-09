Herausforderung für Großküchen: Die Speiseabfälle reduzieren

Gerade in Großküchen ist die Kalkulation der Speisenmengen eine große Herausforderung. Das Gastro-Unternehmen kulinario – es beliefert im Innviertel das Krankenhaus Ried und die Firma Fill in Gurten – engagiert sich besonders im Bereich Ressourcenschonung und nimmt am österreichweiten Programm Moneytor teil, das eine Reduzierung von Lebensmittelabfällen vorsieht.