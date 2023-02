Herausfordernde Zeiten und wichtige Aufgaben für die Jägerschaft

Bis auf den letzten Platz gefüllt war der Keine-Sorgen-Messesaal beim diesjährigen Rieder Bezirksjägertag. "Nach zweijähriger, coronabedingter Pause ist das ein eindrucksvolles Zeichen der Geschlossenheit, die für uns Jägerinnen und Jäger heute wichtiger ist denn je", sagte Bezirksjägermeister-Stellvertreter Manfred Schabetsberger im Namen des gesundheitsbedingt fehlenden Bezirksjägermeisters Rudolf Wagner.

Dass die Jagd oft in einem starken Spannungsverhältnis stehe und durch verschiedenste Einflüsse von Freizeitnutzung bis Klimawandel durchgehend schwieriger werde, unterstrich auch Yvonne Weidenholzer: Die Bezirkshauptfrau – selbst passionierte Jägerin – wies zugleich auf das gute Einvernehmen und das gegenseitige Vertrauen zwischen Jägerschaft, Grundeigentümern und Behörde im Bezirk Ried hin.

Die Abschusspläne beim Rehwild wurden im abgelaufenen Jagdjahr mit 113 Prozent mehr als erfüllt. 4385 Rehe wurden erlegt, knapp 500 mehr als ein Jahr zuvor. Das sei keineswegs selbstverständlich, so Weidenholzer. "Lob und Dank" gab es auch vom obersten Forstbeamten des Bezirks, Hanspeter Haferlbauer.

"Jagd und Landwirtschaft haben mehr gemeinsam, als sie trennt: Beide arbeiten in der Natur mit der Natur und wollen ein stabiles Ökosystem an die nächsten Generationen weitergeben", so der neue Bezirksbauernkammer-Obmann Christoph Schneiderbauer beim Bezirksjägertag. Auch bei der Schwarzwildbejagung – nicht zuletzt im Zusammenhang mit der Afrikanischen Schweinepest – und beim Thema Wolf müssten Jäger und Landwirte gemeinsam die Entwicklung in die richtige Richtung lenken.

18 Reviere mehr verpachtet

Mehr als 900 Jägerinnen und Jäger sind im Bezirk Ried aktiv, in 36 Genossenschaftsjagdrevieren und zwölf Eigenjagden. 18 Reviere werden heuer neu verpachtet. Zur Strecke kamen in diesem Jagdjahr unter anderem 57 Stück Schwarzwild, rund 4100 Hasen, knapp 1200 Fasane, 1500 Wildenten und mehr als 400 Füchse.

Gesellschaft entscheidet

Wie die Zukunft der Jagd insgesamt aussieht, werde letztlich von der Gesellschaft entschieden, so Landesjägermeister Herbert Sieghartsleitner beim Bezirksjägertag in Ried. Sein Appell: "Jede Jägerin, jeder Jäger muss Botschafter sein und mit dem eigenen Auftreten dafür sorgen, dass Jagd kompetent und sympathisch wahrgenommen wird. Die Jagd ist keine geduldete Randgruppe, sondern ein vitaler Teil der Gesellschaft – gerade im Bezirk Ried!"

Ehrungen und Auszeichnungen

Goldener Bruch: Josef Aigner, Aurolzmünster; Heinrich Floss, Kirchheim; Alois Gadermair, Mettmach; Josef Kaisinger, Mehrnbach; Franz Lobmaier, Tumeltsham; Gottfried Ornetsmüller, St. Marienkirchen/H.; Helmut Schachinger, Mörschwang; Fritz Schmierer, Ried; Johann Weilhartner, Ort.

Josef Aigner, Aurolzmünster; Heinrich Floss, Kirchheim; Alois Gadermair, Mettmach; Josef Kaisinger, Mehrnbach; Franz Lobmaier, Tumeltsham; Gottfried Ornetsmüller, St. Marienkirchen/H.; Helmut Schachinger, Mörschwang; Fritz Schmierer, Ried; Johann Weilhartner, Ort. 60 Jahre Jäger: Max Hörmandinger, Andrichsfurt; Georg Ornetsmüller, Mettmach; Alois Burgstaller, Taiskirchen.

Max Hörmandinger, Andrichsfurt; Georg Ornetsmüller, Mettmach; Alois Burgstaller, Taiskirchen. 65 Jahre Jäger: Martin Freund, Hohenzell; Max Kreuzhuber, St. Marienkirchen/H.; Ferdinand Lang, Mettmach; Josef Sporn, Geinberg.

Martin Freund, Hohenzell; Max Kreuzhuber, St. Marienkirchen/H.; Ferdinand Lang, Mettmach; Josef Sporn, Geinberg. Raubwildnadel: Markus Brückl, Tumeltsham; Franz Spießberger, Ried; Rainer Windsberger, Kirchdorf; Lukas Zechleitner, Wippenham.

Markus Brückl, Tumeltsham; Franz Spießberger, Ried; Rainer Windsberger, Kirchdorf; Lukas Zechleitner, Wippenham. Ehrenurkunde für Verdienste um die Jagd: Georg Haider, Pattigham; Franz Lobmaier, Tumeltsham.

Georg Haider, Pattigham; Franz Lobmaier, Tumeltsham. Jagdhornbläserabzeichen: Ludwig Ortmaier, Weilbach (40 Jahre); Josef Penninger, Pramet (35 Jahre); Franz Glechner, Mehrnbach, Josef Landlinger jun., Andrichsfurt (20 Jahre).

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper