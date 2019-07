Hemd eines 17-jährigen Partygastes fing Feuer

Die Partygäste hielten sich auf der Terrasse und im Garten des Anwesens auf, als das Hemd des Burschen plötzlich in Flammen aufging. Wie es dazu kommen konnte, ist noch unklar, so die Polizei. Der Jugendliche konnte sich das Hemd ausziehen und in den unweit gelegen Pool springen. Nach Hilfeleistung durch die übrigen Gäste wurde die Rettung verständigt. Der 17-Jährige erlitt Verbrennungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Bogenhausen nach München gebracht.

