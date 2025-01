Helmut Slezak: "Die Messe Ried hat Strahlkraft und Tradition"

"Ex-Fußballmanager übernimmt Rieder Messe ohne Schulden", titelten die OÖN am 4. Dezember 2004. Am Tag zuvor wurde der ehemalige Profikicker und Fußballmanager der SV Ried als neuer Geschäftsführer der Rieder Messe präsentiert. Er setzte sich gegen zwei andere Kandidaten, die bis zum Schluss in der engeren Auswahl standen, durch. "Ich glaube, dass eine gute Zeit für die Messe bevorsteht", sagte der damalige Messepräsident Franz Dim.