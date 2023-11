Hells-Angels-Rocker wurden jetzt von der Justizanstalt Ried nach Wien verlegt

Cobra-Razzia bei den Hells Angels in Pattigham am 13. Oktober

"Schön ist das nicht für unsere Ortschaft. Es ist unangenehm, wenn Pattigham mit so einem Thema in die Schlagzeilen gerät", sagte Bürgermeister Johann Urwanisch nach einer spektakulären Cobra-Razzia am 13. Oktober im Vereinslokal der Hells Angels in Pattigham auf Anfrage der OÖN. Wie berichtet, wurden infolge von insgesamt drei Hausdurchsuchungen in Oberösterreich und Wien drei Mitglieder der berüchtigten Motorradrocker festgenommen.