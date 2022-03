Die Frau aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung war gemeinsam mit ihrem Ehemann auf der L1048 im Gemeindegebiet von Lochen am See (Bezirk Braunau am Inn) unterwegs, als es auf Höhe der Ortschaft Kerschham zu dem Unfall kam. Bei einer Bremsung verlor sie die Kontrolle über ihr E-Bike und kam zu Sturz. Die 53-Jährige zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass sie mit dem Hubschrauber in das Krankenhaus nach Salzburg gebracht werden musste.