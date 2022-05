Vasylyna Kedo aus der Ukraine war bereits am Pamingerhof der Caritas in St. Aegidi, als der Krieg in ihrer Heimat ausbrach. Als EU-Freiwillige arbeitet sie im Caritas-Angebot invita, wo Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen begleitet werden. Weit weg von Familie und Freunden, wolle sie trotzdem ein Zeichen setzen und gestaltete mit den Bewohnern des Pamingerhofs Friedensplakate, die auch in der Gemeinde Engelhartszell ausgestellt sind.